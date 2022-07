, esterno destro arrivato la scorsa estate per circa 14 milioni di euro per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hakimi. Una stagione dopo, condita da 5 gol e altrettanti assist in campionato e un adattamento completato al sistema di gioco di Simone Inzaghi, l'ex calciatore del PSV Eindhoventra entrate ed uscite.- Una necessità per dare sollievo alle casse del club di Viale della Liberazione, schiacciate dal peso di un'esposizione debitoria sempre più preoccupante. La cessione di un pezzo da novanta comeha rappresentato nelle scorse settimane - e continua a rappresentare -e il mancato arrivo di Bremer come erede designato stanno riscrivendo le strategie della società meneghina. Costringendola a valutare ogni offerta ritenuta congrua per gli altri calciatori in organico in grado di suscitare interesse soprattutto dai ricchi club stranieri. Erientra assolutamente in questa categoria, con tanto dinel caso in cui le pretendenti inglesi decidessero di passare dalle parole ai fatti.- Certo, il pericolo sarebbe di consegnare ad Inzaghi un'Inter che nelle settimane passate ha già dovuto metabolizzare l'addio pesantissimo di un giocatore in grado di fare la differenza come Perisic equaloraa dovesse uscire un altro calciatore in quello specifico settore. E' chiaro che con un Gosens ancora alla ricerca della migliore condizione, un Darmian spendibile su entrambe le fascie e il possibile avanzamento di Dimarco, l'Inter avrebbe bisogno comunque di un ulteriore in caso di partenza di Dumfries. Ma ad oggi le necessità economiche del club vengono di gran lunga prima di quelle tecniche: competitività attraverso la sostenibilità, non c'è altra strada.