E vi starete chiedendo dove stia la notizia, o se per caso anon siamo ubriachi di prima mattina.. E dunque, dove starebbe la novità?. E purtroppo capita che le storie si ripetano.È luglio05 quando si diffonde la notizia che ildel, chiuso il 30 giugno precedente, presenti delle irregolarità. Il club reagisce come da costume rivendicando la correttezza del proprio operato, intanto che il presidente Lucasi riserva “di procedere in tutte le sedi competenti, anche legali e giudiziarie, contro la diffusione di notizie infondate e pregiudizievoli dell'immagine e dell'interesse della società”.Nel giro di pochi giorni la storia si affloscia e pare finire lì. E invece rieccola tre anni dopo.. L, e le riportiamo testualmente dal comunicato Figc:“aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 laderivante dalla stipula di un contratto attinente il diritto alle prestazioni del calciatorecon corrispettivo di gran lunga superiore a quello realmente attribuibile al diritto medesimo”;“per non aver svalutato la posta attiva contabilizzata al momento dell’acquisto del dirittonei bilanci al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005”. Quindi il testo del comunicato precisa che le condotte illustrate sono “connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale".S'indigna perché è stato infangato il nome del Chievo? Chiede un parere tecnico al professor? Tenta la carta dell'improcedibilità? Minaccia di querelare il Procuratore Federale e la Figc?Giunto innanzi alla Commissione Disciplinare presieduta da Sergio, il presidenteil documento dall'archivio online dellaperché certi reperti vanno conservati. Gelosamente.o, che il direttore sportivo, e cheMa per fortuna esistono gli archivi online. Che sono disponibili a tutti. E procedibilissimi.P.S. Al di là di patteggiamenti e sanzioni,Nel caso in questione, i calciatori e le persone in questione si chiamano. Paolo Sammarco lo conoscete perché ha fatto una carriera da, e ha disputato l'ultimo campionato col. Ma di Martino, centrocampista classe 1985, cosa sapete? Dato che certamente saprete nulla, andate a leggervi la sua stori a. Giusto per vedere quali siano gli effetti d'essere una “plusvalenza fittizia” . E magari sarebbe stato il caso di farli sfilare uno per uno a testimoniare davanti al Tribunale Federale, tutti questi ragazzi.@pippoevai