Primo tempo in controllo del match,ripresa a pattinare sui carboni ardenti accesi dall’Atletico Madrid, piegatonon nel gioco ma dall’imponderabile sberleffo della sorte che gli hanegato un successo tutto sommato meritato. Ripresa giocata appunto allagaribaldina dall’Atletico, che ha sospinto metro dopo metro il City,frastornato e incapace di creare gioco, con le spalle al muro, a ridossodella porta difesa da Ederson, autore di un paio di spettacolari salvataggi.Commovente e anche sfortunato il secondo tempo giocato col coltello frai denti dai ragazzi di Simeone.Epilogo rovente, mischioni giganti accesinell’area di Ederson, risolti dagli inglesi con deviazioni millimetriche eacrobatici salvataggi. Coda avvelenata con maxirissa a seguito di un fallodi Felipe, già ammonito nel primo tempo, su Foden: rosso per l’esagitatodifensore dell’Atletico che ha concluso la disfida in dieci uomini, senzaperaltro mollare di un centimetro. Otto gli ammoniti da un arbitro, ilsussiegoso e compunto tedesco Siebert, che ha tollerato a lungo gli spigoliprotesi dei madrileni salvo ravvedersi, tardi però, quando il match si èarroventato. Nel primo tempo in controllo del City, l’Atletico aveva concluso in porta appena una volta (la prima alla mezz’ora) e subitol’iniziativa costante dell’avversario.Innocue punture di spillo dei Colchoneros dalleparti di Ederson e la sensazione che la squadra di Guardiola avesseafferrato il filo rosso del match.Al City alla fine è bastato giocare al calcio per i primi45’, il Pep avrà preso buona nota. Chiunque sarà l’avversario in semifinalei Citizens dovranno ritrovare il meglio di sé stessi.. Partenza sparata dell’Atletico,sospinto dai 60mila del Wanda. Simeone saltella al di fuori dell’areatecnica chiama i suoi alle verticalizzazioni, Renan Lodi esegue, il Cityreplica con fiondate profonde, il tutto condito da accenni di pressing, dauna parte e dall’altra. Per un po’ si gioca al gatto col topo, senonché nonsi capisce ancora chi è il gatto e chi fa il topo.Dell’atteggiamento aperto delle due squadre si compiace il suiveur del belcalcio che alberga in chi scrive, anche l’arbitro il tedesco Siebertcontribuisce al modo allo scorrimento veloce dello spettacolo, ignorandoqualche fallo evidente. Al 12’ perdona un’entrataccia a tutta velocitàdell’aitante Feliper sulle spalle di Foden, il giallo era doveroso, invece ilruvido centrale se la cava con una breve ramanzina, mentre il poveroFoden, colpito alla nuca, resta a terra stordito per tre minuti e rientra conla testa bendata. Il giallo a Felipe arriverà poco dopo, stavolta della suairruenza fa le spese De Bruyne.Gardiola ha spostato Foden lungo l’out mancino e il piccolo bomber se lavede col mostruoso (in tutti sensi) Savic che lo morde e lo anticipa senzariguardi. Ldensità inmezzo al campo, chiusure arcigne sui portatori di palla e rilanci immediati,preferibilmente sul vispo Renan Lodi che impegna in lunghe rincorse loscattante Walker, senza peraltro riuscire nella giocata decisiva. Giocatache per un pelo non riesce alla mezz’ora al City sempre più arrembante.Delizioso il taglio da destra sul centro da parte di Mahrez, raccolto daWalker, pallone servito su Foden, sponda morbida per Gundogan chepiomba come un falco e scarica da una decina di metri, centrando il paloalla destra di Oblak; si perde nella mischia il tap in susseguente del turco-tedesco.L’incursione di Griezmann (Laporta in corner)suona la diana della riscossa. Il City si sfarina, arretra, Bernardo Silva eRodri sbagliano appoggi elementari a centrocampo, DeBruyne latita (saràsostituito al 20’ da Sterling, peraltro mai pervenuto).. Primapalla gol pulita sul mancino di Griezmann, esterno troppo aperto su invitoal bacio di Joao Felix, rapido e sgusciante come una lucertola al sole. Inuno scontro con Lodi, Walker ci rimette la caviglia sinistra.L’Atletico assalta a percussione, scampoli dimischia rugbistica, che costringono il City a rinculare. Va giù in areaCorrea su tocco lieve di Cancelo giustamente l’arbitro non batte ciglio.Il finale è rossiniano.Simeone risponde spedendo in campo Suarez e Cuhna per Lemar eJoao Felix. Atletico col 4-2-4, Cunha spara in mischia e Stones con lostinco corregge la traiettoria del pallone che avrebbe creato seri guai aEderson. Il City è alle corde, salvataggi prodigiosi gli consentono dimantenere invitta la sua porta, il gol svolazza nell’area di rigore inglese,però non vuol saperne di materializzarsi.Brutto, bruttissimo il finale. Felipe arrota Foden, l’inglese crolla a terra esi contorce, Savic gli piomba addosso e lo afferra per costringerlo arialzarsi. Scoppia il mischione, volano spintoni, Siebert assiste serafico equando la maretta si calma estrae il giallo per il difensore serbo e il rossoper Felipe, disperato ritenendo di aver subito un’ingiustizia, ma ha tortomarcio. Nove i minuti di recupero, qualche giocatore del City fa il furbo edopo un contrasto resta a terra, Simeone dà in escandescenze, applaudeil pubblico che lo applaude e alla fine si becca il giallo pure lui. Finalissimodegno di un dramma shakesperiano i nove minuti diventano dodici el’Atletico ha ancora il tempo per terrorizzare il City con una filantepunizione da sinistra di Carrasco che Ederson riesce ad assorbire in uscitaalta e indovinate un po’ chi resta a terra? Il portiere Ederson.Si va a nanna felici per aver assistito ad una vera partita dicalcio, calcio d’altri tempi però. Peccato per lo sfregio finale, la rissa incampo. Ma si sa, nessuno è perfetto.Oblak; Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Llorente, Koke (69' De Paul), Kondogbia, Lemar (82' Suarez), Lodi (70' Correa); Joao Felix (82' Cunha), Griezmann (69' Carrasco). All.: Simeone.Ederson; Walker (74' Ake), Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne (65' Sterling), Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva (80' Fernandinho). All.: Guardiola.