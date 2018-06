When you get of the new gaffa via text!!!! So you have to give them a bit of banta all the best pic.twitter.com/Mo3nHTCoSR — Phil Marsh (@marshy2o) 29 maggio 2018

Il club gli comunica l'addio via sms, lui pubblica la conversazione su Twitter., attaccante del classe 1986 del, club di seconda divisione gallese, è venuto a conoscenza della decisione da parte del club di non confermarlo in vista della prossima stagione attraverso un messaggio del suo allenatore e ha subito postato la chat sul suo profilo. "Ho deciso di farlo per far vedere a che bassi livelli si può arrivare. Non è la prima volta che mi hanno lasciato andare via da una squadra, ma mai in questo modo. È una questione di decenza, è brutto quando nemmeno alzano il telefono per comunicartelo. Avrei preferito di gran lunga che me l'avessero detto a voce, invece che per messaggio. È stato scioccante, ed è abbastanza triste in realtà. Ero l'ultimo del gruppo a riceve un messaggio del genere perché hanno fatto copia-incolla cambiando solo il nome di volta in volta, così ho risposto. Ma lui non ho ricevuto più alcuna risposta da parte sua" ha dichiarato il calciatore ai microfoni della BBC. Marsh, cresciuto nel settore giovanile del, ha infatti replicato: "Ciao Eddie, non sarei rimasto comunque perché in estate torno alla United ma grazie del messaggio. Una chiamata sarebbe stata un pensiero carino!".ha inoltre svelato un retroscena sul suo addio allo United nel 2007, quando passò al: "Ho sempre rispettatoper il modo in cui mi comunicò che dovevo lasciare lo United. Mi disse che era per il bene della mia carriera e mi diede dei buoni consigli. Tutti meritano un po' di decenza" ha concluso l'attaccante.