Il Collegio di Garanzia presso il Coni, lNonostante la chiarissima posizione del pubblico ministero, il sinedrio, riunito nel Salone d’onore del Coni, ci ha messoTra un mese, almeno ufficialmente,Questa volta, quindi saremmo in linea con quel che la Corte voleva e vuole. Purtroppo, tra i giudici “domestici”. Possibile anche che si tratti di uno più realista del re. Di certo, pur sapendo di chi si tratta, non avrà la soddisfazione di essere nominato. Un nessuno era, un nessuno resterà.Prima di tutto aver, ma questo è secondario. Molto più significativo, dal punto di vista “politico”, essersi mandati, tra le due sponde, deiSe si vuole percorrere, quello degli stipendi, è importante che nessuno pretenda di gridare alla vittoria.C’è poi. E’ vero che, con procedura d’urgenza, la Corte Federale può riunirsi e sentenziare anche in quindici giorni. Tuttavia, anche il quel caso, bisognerà riservare uno spazio per la posizione delle difese e per gli eventuali ricorsi.Di sicuro quella ripristinata (Juve terza) dà l’idea diLa Juve ha riavuto i punti fatti sul campo (59), ma quale afflittività dovrà essere applicata se non sappiamo quanti ne potrà ancopra fare nelle restanti gare di campionato?Forse, tra rinvii, dilazioni, ricorsi e patteggiamenti(parlo della manovra stipendi il cui processo è ancora da fissare e i patteggiamenti, per essere della metà della pena, devono essere sanciti prima dei deferiti), maE, forse, anche questo fa parte di un grande gioco che tutti hanno deciso di accettare.