Nuovo capitolo della telenovela nuovo stadio a Milano. Dopo le notizie circolate in mattinata, secondo le quali l'Inter avrebbe individuato ad Assago l'area adatta per costruire il proprio nuovo stadio, ora è arrivata la risposta del comune meneghino. Sulla propria pagina Facebook è comparso il seguente messaggio firmato dall'Assessorato Sport e Sicurezza.



"Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell'Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l'amministrazione del Comune e che l'area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano".