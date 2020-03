EA is suspending all EA SPORTS FIFA 20 Global Series events until further notice. #FGS20



Ilcontinua ad allarmare il mondo, anche quello deglida cui arriva una presa di posizione forte:"EA sospende tutti gli eventi delle EA SPORTS FIFA 20 Global Series fino ulteriore avviso per il continuo impatto del Covid-19 in giro per il mondo. Questo include tutti gli eventi operati da EA, come anche quelli gestiti da terze parti sotto la licenza di EA e comprende tutti gli eventi live e online, inclusi i qualifiers associati. La nostra decisione è presa per assicurare la sicurezza dei nostri partecipanti, staff e partner e anche per assicurarci che le Global Series non contribuiscano a espandere la pandemia. Mentre continuiamo a monitorare la situazione riguardo al coronavirus e riceviamo direttive aggiornate dagli officiali medici in giro per il mondo, useremo questo tempo per determinare i prossimi passi per portare avanti la trasmissione di tutti gli eventi competitivi EA live e online. Grazie per la comprensione. State al sicuro e in salute. Torneremo ai nostri eventi e trasmissioni quando sarà il momento giusto".- Coinvolta direttamente anche l'Italia,. Nei giorni scorsi era già stato rinviato il draft, ora una nuova svolta che sospende a tempo indeterminato l'avvio della competizione.