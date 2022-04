Una stagione iniziata con grandi aspettative si sta avviando verso un finale del tutto inaspettato.della classifica in modo da garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.– Un avvio di stagione molto positivo e soprattutto la partenza a rilento di Atletico Madrid e Barcellona hanno dato modo alla squadra andalusa di candidarsi come principale rivale del Real Madrid, che fin dalla prima giornata ha tentato la fuga in solitaria.. Parallelamente il cammino in Champions, in un girone abbastanza abbordabile con Salisburgo, Lille e Wolfsburg si è rivelato una trappola: los Palanganas hanno raccolto appena 6 punti terminando terzi alle spalle di Lille e Salisburgo, scivolando di conseguenza in Europa League.– A cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno il club del presidente Carmona ha inanellato cinque vittorie consecutive che, in seguito ai passi falsi della squadra di Ancelotti, ha permesso di ridurre il gap dalla testa della classifica illudendo l’intera tifoseria biancorossa.. L’armata blaugrana trascinata da Xavi e i colchoneros di Simeone sembrano tornate le corazzate di sempre, il Siviglia non sembra poter reggere il loro passo.– Abbandonato il sogno di vincere la Liga ed eliminato per mano del West Ham anche dall’Europa League, adesso al Siviglia non resta che disputare al meglio queste ultime otto gare di campionato per mantenere il 4° posto.: il tandem marocchino El Haddadi-En-Nesyri non segna da troppo tempo, così come il bomber della squadra Rafa Mir. Inoltre Suso, Rakitic e Papu Gomez, i calciatori con più tecnica e fantasia, devono rimettere a disposizione tutto il loro talento per regalare ai propri tifosi e a se stessi un finale di stagione degno di nota.