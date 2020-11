Il ct dell’Ungheria Marco Rossi parla ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Szoboszlai-Napoli? Non ho mai parlato con lui dell’interesse del Napoli, però lui legge e si informa: a me non dispiacerebbe se si trasferisse al Napoli in Italia, abitando a Pozzuoli potrei vederlo più spesso. La mia sensazione è che ci siano più probabilità che finisca in Germania: è pronto per fare il salto di qualità, andando in Bundesliga il passo è meno lungo. Il calcio austriaco del Salisburgo è simile a quello della Bundes, arrivare in Italia comporterebbe cambi e periodi di adattamento dal punto di vista tattico".