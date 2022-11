Dopo l’incolore prestazione di ieri contro il Cile, in cui il centrocampista ha giocato per tutti e 90 i minuti, su Szymon Zurkowski sono piovute un sacco di critiche: i media polacchi non sembrano infatti aver gradito quando mostrato dal giocatore in campo. Ma nonostante questo il ct polacco Czesław Michniewicz, che lo ha convocato nonostante lo scarso minutaggio con la maglia della Fiorentina, è intervenuto pubblicamente per difenderlo. Queste le sue parole:



“Non voglio giudicare pubblicamente i miei giocatori, sono contento di tutti. L’esempio di Żurkowski mostra che è più facile per un calciatore fare buone prestazioni quando gioca regolarmente per un club. Quando è arrivato in ritiro a giugno, giocando per il proprio club, aveva un altro passo. Ieri Marcelo Bielsa ha detto di lui che era un mostro, ha analizzato 50 partite della nazionale e gli è rimasto impresso. Gli mancano i minuti giocati per un club, ma conto ancora su di lui. Peccato che non giochi, perché potrebbe essere un giocatore ancora più importante per la Nazionale, anche se non dico che non sarà importante“.