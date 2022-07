Il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha commentato così l'arrivo di Quagliata alla Cremonese: "Sono contento. Quando è arrivato in Under 21 era dell'Heracles e non lo conosceva quasi nessuno - ha detto a La Gazzetta dello Sport - è stato bravo a sfruttare la vetrina della Nazionale. Ora ha scelto la squadra giusta, dovrà sfruttare l'occasione".