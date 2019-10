Non era la prima volta che accadeva e per questo motivo il Borussia Dortmund non ha concesso sconti a Jadon Sancho dopo l'ennesimo episodio di indisciplina. Il fenomeno classe 2000 si è presentato con un giorno di ingiustificato ritardo al campo di allenamento, di rientro dagli impegni con la nazionale inglese, meritandosi l'esclusione dalla lista dei convocati per l'ultima sfida di campionato contro il Borussia Monchengladbach. Ma non solo...



C'ENTRA IL MERCATO? - Il calciatore di origini giamaicane è stato infatti pesantemente sanzionato dal club, punito con 100.000 euro di multa, ma per la delicata sfida di Champions League contro l'Inter tornerà a disposizione del tecnico Favre. Starà a lui riguadagnarsi la fiducia del tecnico svizzero e di una società che ha investito molto sulla sua esplosione dopo averlo soffiato al Manchester City. E chissà che, dietro questi continui gesti di insubordinazione, non si nasconda il desiderio di lasciare Dortmund al termine della stagione per fare il grande salto in una big del calcio internazionale. Diversi club di Premier League sono in prima fila.