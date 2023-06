Tra le persone più dispiaciute per l’addio di Maldini e Massara al Milan c’è sicuramente Arnautović. L’attaccante austriaco del Bologna era un obiettivo concreto della vecchia dirigenza rossonera, la trattativa era in fase avanzata. Ora le idee del club di via Aldo Rossi sono cambiate radicalmente tanto che l’ex Inter non è più un obiettivo.



LA CONFERMA- Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, conferma questo retroscena a Etv: "Vedremo strada facendo se ci sarà ancora possibilità di tenere Arnautovic. C'era la possibilità del Milan, ma con il cambio di dirigenza forse le cose sono cambiate. Se dovesse restare speriamo possa dare al Bologna tutto l'aiuto di cui è capace. Arnautovic è stato fuori diversi mesi per infortunio, era un'esigenza tenerlo fuori perché che non gli hanno permesso di giocare".