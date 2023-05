Giornata storica per il Farul Constanta, che conquista il titolo di campione di Romania con una giornata d'anticipo. Primo trionfo di sempre nella massima serie per la squadra guidata da una leggenda del calcio internazionale come Gheoghe Hagi, che battendo con una clamorosa rimonta la Steaua (3-2 il punteggio finale, dopo che i rossoblù erano andati in vantaggio di due reti) si porta a più quattro in classifica proprio sui rivali, un divario incolmabile a una sola giornata dal termine del campionato.