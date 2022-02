Marcelo Bielsa non è mai stato famoso per le sue difese, ma il rendimento del suo Leeds United in Premier League nell’ultimo mese è stato semplicemente disastroso, ben al di sotto rispetto a quella che era stata la media tenuta dal 2018, anno dell’approdo del Loco sulla panchina degli Whites: terzi e poi primi in Championship, addirittura noni, nella parte sinistra della classifica, nella stagione scorsa nella prima divisione inglese. Attualmente, invece, il Leeds è sedicesimo in classifica, con appena due punti di vantaggio sul Burnley terzultimo. La sconfitta di ieri per 4-0 ad opera del Tottenham di Antonio Conte ha tutta l'aria di poter essere fatale al tecnico argentino ex Athletic Bilbao, ma intanto possiamo ripercorrere quello che è stato un mese davvero orribile per Raphinha e compagni.



4 GOL SUBITI A PARTITA – Non era iniziata malissimo, con un pareggio per 3-3 in casa dell’Aston Villa il 9 febbraio; un risultato positivo, anche incoraggiante per la stagione che stanno facendo i Villans. Poi, però, ecco il 3-0 incassato dall’Everton e il 2-4 patito in casa contro il Manchester United, per arrivare al poker rifilato dal Tottenham ieri. Nel frattempo, i malcapitati uomini in bianco sono stati strapazzati 6-0 dal Liverpool nel recupero della 19esima giornata. Computo totale: 1 punto, 5 gol fatti e 20 subiti in 5 partite. E Bielsa adesso rischia seriamente di vedersi cacciato.



DATI IMPRESSIONANTI – Più nello specifico, ci sono tre statistiche fornite da Opta che impressionano e rendono bene l’idea del momento di blackout tecnico che sta attraversando il Leeds: infatti, gli Whites sono solo la seconda squadra a subire tre o più gol in cinque partite di fila nella storia della Premier League. Ci era riuscito solo il Southampton nel novembre del 2005, ma anche quel Southampton non era così molle in difesa. Nessuno aveva infatti mai subito 20 gol in un solo mese, nemmeno i Saints in quella stagione sciagurata. E allargando lo spettro all’intera annata, le cose non migliorano di molto: con la partita di ieri, sono quattro le sfide stagionali in cui la squadra di Bielsa ha chiuso il primo tempo sotto di tre o più gol; solo il Watford nel 2016-17, ben cinque volte, ha fatto peggio. Ma c’è tutta un’ultima parte di stagione per accaparrarsi anche questo poco invidiabile record…