Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo allenatore visti gli ultimi deludenti risultati e vorrebbe esonerare Victor Pereira. Secondo il giornale turco Takvim il primo nome sulla lista è quello dell'italiano Francesco Farioli, attuale allenatore del Fatih Karagümrük. Il 32enne, ex allenatore dei portieri di Benevento e Sassuolo, sta impressionando con i rossoneri turchi e i canarini gialli vorrebbero portarlo sulla panchina del Şükrü Saraçoğlu. Con L'arrivo del tecnico toscano, per facilitare il compito d'integrazione tattica, potrebbe arrivare Andrea Bertolacci, anche lui al Karagümrük. Il 30enne centrocampista di Genoa, Milan e Sampdoria è approdato in Turchia lo scorso inverno da svincolato ed subito risultato decisivo per le sorti della squadra turca.