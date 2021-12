Come quegli spot pubblicitari che ciclicamente si presentano durante una prima serata, così la voce dell’imminente acquisto dell’Inter, da parte del fondo PIF, sparisce e riemerge. Questa volta resuscita addirittura negli Stati Uniti, tra le pagine web di una testata giornalistica di rilievo, ibtimes.com, che descrive l’affare come concluso. Un miliardo di euro, questa la cifra che secondo la fonte americana intascherebbe molto presto Zhang Jindong dal fondo arabo, già proprietario del Newcastle in Premier League.



IL DISCORSO DI ZHANG - Come detto, la stessa notizia aveva già guadagnato gli onori della cronaca, generando il medesimo caos mediatico, ma nel discorso fatto agli azionisti a fine ottobre, Steven Zhang aveva voluto allontanare ogni ipotesi di cessione con parole chiarissime, definendo come"false e speculative” tutte le voci che riguardavano una possibile separazione tra l’Inter e la sua famiglia.



L'INTER PRENDE LE DISTANZA - Ad oggi le cose, almeno a Milano, non sembrano assolutamente essere cambiate. In viale della Liberazione la notizia non genera neanche più stupore, tanto è divenuta di casa. L’Inter non commenta più questo tipo di notizie, anche perché lo ha già fatto Zhang, ma il club nerazzurro ne prende le distanze.