Botte di Natale. Enock Barwuah e il rapper Prince The Goat del gruppo Slings Gangs sono stati denunciati per rissa. Come si legge sul Giornale di Brescia, il fratello del calciatore Mario Balotelli avrebbe picchiato un 26enne di origini tunisine residente a Capriolo fuori da una discoteca nella notte tra il 22 e il 23 dicembre.



Il ragazzo che ha sporto denuncia si è procurato una frattura plurilineare scomposta del pavimento dell'orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare, come indicato nel referto del pronto soccorso da cui è partita la segnalazione ai carabinieri.



Dieci anni fa lo stesso Enock Barwuah era stato arrestato e poi condannato a quattro mesi dopo alcuni giorni agli arresti domiciliari per aver aggredito tre carabinieri fuori da un locale a Bagnolo Mella.