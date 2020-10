La furbizia è un’abilità, lo sosteneva anche Prezzolini. A Napoli sono in tanti a possederla e farne sfoggio,, doppio pacco e contropaccotto confezionato in tandem da Aurelio De Laurentiis e il governatore campano Vincenzo De Luca con, a contorno, il variopinto mondo dell’amministrazione pubblica partenopea., a cominciare da capitan Insigne infortunato, a cui si sono poi aggiunti i positivi al Covid Zielinski ed Elmas. Che ci fosse poca voglia di giocarla lo si era già intuito a metà della scorsa settimana, quando De Laurentiis telefonò ad Agnelli per convincerlo a rinviarla. Per la cronaca, non era stato ancora comunicato l’esito del primo giro di tamponi, ma il presidente del Napoli era già in fibrillazione, spaventato – dicono i cantori del golfo – da quanto accaduto il precedente fine settimana col Genoa. "E se ci avessero infettati tutti quanti e poi, a nostra volta, contagiassimo quelli della Juve?" sarebbe stato lo scrupolo di Adl. La risposta di Agnelli fu: "Io mi attengo alle regole e la squadra la mando in campo".. Un’entrata a piedi uniti sul protocollo Covid varato pochi giorni prima da Lega e Figc, col consenso del CTS nazionale (leggi, Stato) con la quale l’Azienda sanitaria ha di fatto impedito lo svolgimento di Juventus-Napoli, sostenendo che la squadra partenopea non potesse partire per Torino ma fosse obbligata ad andare tutta in quarantena, essendosi manifestato al proprio interno un focolaio. Un divieto arrivato non immediatamente dopo il responso dei primi tamponi (giovedì scorso), ma sabato sera, quando la squadra stava per imbarcarsi da Capodichino.A stretto giro di posta ha fatto seguito l’invio da parte di De Laurentiis a Lega e Federazione di un'esplicita richiesta di rinvio "senza alcun indugio" della partita. C’era il rischio di commettere un reato, è la versione di Aurelio. Quindi, la squadra non poteva lasciare il territorio campano. Che però non risulta essere nè in lockdown e nemmeno zona rossa.Eppoi, a sovraintendere al regolare svolgimento dei campionati sono le Asl oppure fa giurispudenza la circolare ministeriale, con la quale si stabilisce, per filo e per segno, come comportarsi in caso di Covid?. "Sospetti? Non ne ho, come potrei averne!" ha detto, tra il serio e l’ironico, Andrea Agnelli. Personalmente mi affido al vecchio adagio andreottiano: a pensar male si fa peccato, ma talvolta ci si azzecca. E se furbizia c’è stata, stavolta ha fatto autogol. Non penso però sia finita qui, nemmeno dopo il 3-0 a tavolino per la Juve.