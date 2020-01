Abbracciato Ibrahimovic, in missione per Todibo, il Milan ora è pronto ad aprire le porte alle cessioni. E il primo indiziato a salutare i rossoneri è Fabio Borini: arrivato nell'estate del 2017 dal Sunderland, l'attaccante, passato da Chelsea e Liverpool, non è riuscito a lasciare il segno né con Montella, né con Gattuso, né con Pioli, uscendo piano piano dai radar. Ora, però, sul mercato, reciterà un ruolo da protagonista.



DERBY LIGURE - In scadenza nel 2020, il Milan non eserciterà l'opzione per il rinnovo e aspetta la proposta giusta che convinca il giocatore. Il Genoa, che dopo Destro vuole un altro attaccante di esperienza, è in pole position nel derby di Genova con la Sampdoria e attende una risposta tra lunedì e martedì.



AL MILAN? - Il Milan aspetta la decisione del suo numero 11, con l'agente che sta lavorando per svincolarlo e portarlo al Grifone. Se non si troverà un accordo con la società rossonera, ecco che il Genoa verserà un piccolo indennizzo nelle casse del Milan. Pronto a salutare Borini dopo due anni e mezzo.