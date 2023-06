Il folletto islandese che con i suoi gol (ben undici nell'ultimo torneo di B) e le sue giocate ha contributo non poco a riportare il Genoa in Serie A dopo un solo anno di purgatorio sta letteralmente facendo sognare le dirigenza di mezz'Italia. Il nome del numero 11 rossoblù è infatti da tempo segnato in rosso sui taccuini di molti uomini mercato nostrani, convinti che il suo talento possa tornare molto utile alla causa del proprio club.Al 26enne di Reykjavík si sono interessati in diversi. Dal, che nel secondo dopoguerra portò in Italia il bisnonno di Albert, al, passando per i più recenti ammiccamenti provati da. A tutti la risposta pervenuta è stata però sempre la medesima:Le intenzioni del Grifone, che lo prelevò dall'Az Alkmaar nel gennaio 2022, sono chiare e precise e prevedono una squadra che nel folletto del nord avrà il suo fulcro. La sua permanenza è stata del resto chiesta esplicitamente da Alberto Gilardino prima di firmare il recente prolungamento del contratto che lo legherà ai liguri fino al giugno 2025. E la società è stata altrettanto chiara circa la permanenza del trequartista biondo.i che il Genoa dà come valutazione del suo cartellino.Al momento, tuttavia, è difficilmente ipotizzare che una proposta del genere possa concretizzarsi. Più facile per tutti attendere di rivedere all'opera il ragazzo in Serie A per un'intera stagione. Ovviamente con addosso la maglia del club più antico d'Italia.