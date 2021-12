Quella in scena questa sera a Marassi tra Genoa e Atalanta appare la classica partita dal pronostico scontato.



Non bastasse la classifica delle due squadre e lo stato di forma attraversato dal Grifone, a far pendere la bilancia dalla parte degli orobici è anche una statistica che ha visto fin qui i rossoblù mai vincenti tra le mura amiche in questo campionato. In otto apparizioni di fronte al proprio pubblico il Grifone ha rimediato appena tre pareggi e ben cinque sconfitte.



Come se non bastasse di contro ci sarà una Dea che lontano da casa appare come una vera e propria macchina da guerra capace di raccogliere ben otto vittorie e di essere fermata parzialmente soltanto dall'Inter capolista e campione in carica.