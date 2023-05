Mentre i tifosi festeggiano per le strade della città il ritorno del Genoa in Serie A, c'è chi già pensa alla prossima stagione dove i rossoblù, dopo un anno di purgatorio, torneranno a giocarsela nell'elite del calcio italiano. Se l'obiettivo primario sarà ovviamente la salvezza, il sogno è quello di una qualificazione europea che manca dal 2009. L'approdo in Champions League già tra un anno paga 500 volte la posta, mentre per il 2025 la quota scende a 200. Rimane difficile anche l'entrata in Europa League per il 2024, a 200, come pure quello in Conference tra 12 mesi, visto a 100.