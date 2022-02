“Domani mattina vai a Pinerolo nel palazzetto del ghiaccio dove fanno il curling”. Quella del redattore capo di Tuttosport non era una richiesta. Era un ordine di quelli che non consentono repliche. I“Non fare lo scemo. Sono le Olimpiadi. Le nostre Olimpiadi”. L’indomani mattina presto partii anche se piuttosto perplesso.. Per la città Fiatdipendente lil quale l’aveva sempre fatta ritenere, da chi non la conosceva bene,. I Giochi, fortemente voluti e persino, furono il grade e ultimo regalo che il “vicerè” fece alla sua città la quale ancora oggi beneficia di quell’evento ormai lontano.Ma se Torino per chi la immaginava da lontano era sulla Luna,. Per gli stessi torinesi, la cittadina ai margini della Val Chisone, era il posto del panettone Galup, di un ristorante che aveva anche un parco con una tigre e un leone addomesticati, della scuola Regia di Cavalleria dove l’Avvocato si era “laureato” con lode.sede della Grande Festa bianconera di inizio stagione.Da quel febbraio 2006, non subito ma un poco alla volta,dove al freddo e a gelo di un palazzetto del ghiaccio era natoEppure sempre di “cose” rotolanti si trattava. E per partecipare alle gare occorreva essere bravi come lo erano gli svedesi, gli americani, i canadesi e i giapponesi.Io imparai a conoscerlo durante quelle gare che descrivevo facendomi aiutare da Evelina Christillin, la presidente del Comitato Torinese.. Quel giorno fecero una promessa a se stessi e agli altri.