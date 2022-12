Sì alla rateizzazione delle tasse per il calcio, ma con delle sanzioni.- come riporta La Gazzetta dello Sport - che corrisponde alla cifra prevista nella legge di Bilancio. Si lavora invece per impedire una denuncia penale per un allungamento dei tempi burocratici.- In questo caso la strada è tracciata su una riformulazione che. Il provvedimento dovrebbe diventare legge nel decreto "aiuti quater", così come dovrebbe essere inserito anche il pacchetto relativo alla stretta contro la pirateria digitale. Abodi però non esclude che si possa trovare un percorso legislativo per mettere mano anche su altri temi, soprattutto sul "diritto alla scommessa a favore degli organizzatori degli eventi sportivi" che potrebbe portare a un prelievo sulle giocate a vantaggio del calcio.