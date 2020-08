. I casi disono nuovamenteUnaNessuno vuole fare allarmismo, ma non è possibile evitare di sottolineare la preoccupazione per una situazione che, malgrado il linguaggio dei numeri, appare per certi versi surreale e mi riferisco a quelle troppe persone le quali a precisa domanda insistono cocciutamente nel dire cheEvidentemente c’è più sabbia nella testa di certi individui di quanta ve ne sia sulle spiagge dove si consumano, senza mascherina, gli ultimi spiccioli delle vacanze.Ciò che meraviglia, oltre al pensiero e ai comportamenti sciagurati dei menefreghisti, èi quali a fronte del quadro fosco che si sta prospettandoNon stiamo certamente parlando di una improponibile replica del lockdown che nessuno sarebbe in grado di reggere, ma delMinacciare multe probabilmente non basta più e non si venga a parlare di limitazione delle libertà personali.. E il governatore De Luca il quale dice detto che sta pensando di chiudere i confini della Campania è il primo campanello di allarme rosso che i nostri governanti in chiara confusione mentale non possono ignorare.