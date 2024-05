Il Governo vuole controllare i conti dei club: Gravina convoca una riunione d'urgenza. Tutto sul nuovo organo

Il Governo avrebbe messo a punto un documento, già inviato a Figc e Coni, in cui sono tracciati i contorni di un nuovo organo chiamato a vigilare sui conti delle società calcistiche e non solo. Questo organo si chiamerebbeLa nuova Agenzia andrebbe a, che è un organo autonomo ma all'interno della struttura della Figc. Una volta messo a conoscenza dell'iniziativa,Il numero uno della Figc vuole fare la voce grossa perché rivendica il prinicipio di autonomia dello sport dalla politica, anche per quel che riguarda le iscrizioni ai campionati.

Si tratterebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, di un ente pubblico non economico, con sede a Roma, posto sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del ministro dello Sport, con compiti di controllo sui bilanci dei club ed unIl testo dell'articolo che porterebbe alla nascita dell'Agenzia potrebbe essere inserito a breve all'interno di un provvedimento governativo per poi attuarsi tra circa un anno.