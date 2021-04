Il sogno di mercato del Gremio resta Douglas Costa. Per lui si sono esposti il presidente e pure l'allenatore Renato Portaluppi, ex meteora della Roma. Ma prima ancora di tentare un accordo con la Juve, resta la distanza a livello di ingaggio: la proposta anche cervellotica per ora non lo convince, le finanze del club son quelle che sono. Il Gremio però non molla e prepara un nuovo affondo: vincerà il cuore? Di sicuro c'è che il Bayern Monaco non lo riscatterà.