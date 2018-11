Un brutto infortunio, l'ennesimo di una carriera sfortunatissima e che, purtroppo ponedavanti a un nuovo e purtroppo lungo periodo di assenza. Il ginocchio sinistro del centrocampista brasiliano delha ceduto,Un infortunio che Rafinha aveva già affrontato due anni fa, allora al ginocchio destro, e che lo aveva costretto a un calvario terminato, con il rientro in campo ad alti livelli, soltanto con il prestito all'Inter a gennaio 2018che, attorno a lui, e adstavano per nascere in vista di gennaio.Una serie infinita di Sliding Doors per il figlio di Mazinho cheIl club nerazzurro ha però dovuto abbandonare l'opzione di riscatto dal Barcellona per questioni economiche legate al Fair Play Finanziario obbligandolo a tornare in Catalogna. Lui l'Italia non l'ha però mai dimenticata e in vista di gennaio stava programmando un possibile ritorno.. Nulla da fare, l'ennesimo stop ha complicato ancora una volta la sua crescita.E il suo ko costringerà anche ila rivalutare la sua posizione. Fino ad oggi ritenuto soltanto un comprimario, un'alternativa valida ma non titolare a centrocampo,. Ci stavano pensando in tanti, perchè a costi contenuti un giocatore come lui farebbe comodo a tutti. Dalla, primo club contattato ale al. Sogni e speranze che rimarranno in un cassetto. Oggi il Barcellona non può permettersi di liberarlo, per non creare a Valverde un'autentica emorragia in mezzo al campo.