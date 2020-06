Niente riscatto da parte del Lecce, Nehuen Paz tornerà al Bologna ma non per restare: "Molto probabilmente andrà a giocare in una squadra di Bundesliga". A rivelarlo è l'agente del difensore Cruz Oller, come riporta Il Corriere dello Sport: "L'operazione è molto avanzata e il trasferimento avverrà quando riapriranno gli aeroporti e tutto tornerà alla normalità".