Il Lecco torna in Serie B dopo 50 anni! La squadra di Luciano Foschi batte ancora una volta in rimonta il Foggia nel ritorno della finale dei playoff di Serie C, 3-1 al Mario Rigamonti-Mario Ceppi per la formazione lombarda che con due vittorie torna nel campionato cadetto, l'ultima partecipazione nel 1973. Protagonista assoluto Franco Lepore: già decisivo all'andata con la punizione vittoria, il fantasista 38enne si ripete con una doppietta.



LA PARTITA - L'avvio è choc per i padroni di casa, perché al 4' il Foggia di Delio Rossi è già in vantaggio: Bjarkason segna lo 0-1, che permetterebbe ai pugliesi di pareggiare i conti con l'andata e portare la sfida ai tempi supplementari. Il vantaggio, però, dura solo mezz'ora. Al 34' Ogunseye tocca Bianconi in area, il VAR richiama l'arbitro che dopo on field review assegna rigore al Lecco: dal dischetto è glaciale Lepore per il pareggio. Prima dell'intervallo il Foggia reclama un rigore per possibile fallo di mano, ma arbitro e VAR non concedono. Si va negli spogliatoi sull'1-1, ma nella ripresa il Lecco chiude i conti: al 78' Lakti sfrutta una respinta maldestra del portiere Domingo per realizzare il 2-1, mentre all'88' è ancora Lepore a chiudere i conti con il 3-1. Finale ad alta tensione, con il tecnico pugliese Delio Rossi che si fa espellere. Nel recupero si accende anche una rissa per un durissimo intervento di Zampataro (ammonito come Schenetti). Poi esplode la festa del Lecco: dopo 50 anni è di nuovo Serie B.