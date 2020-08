Non solo il colpo Rodrigo dal Valencia e gli arrivi di Hélder Costa dal Wolverhampton e di Robin Koch dal Friburgo. Il neo-promosso Leeds del Loco Bielsa, infatti, sogna in grande ed è pronto a fare spesa anche in Italia.



SIRENE INGLESI - Trova conferme, infatti, l'indiscrezione lanciata dal Telegraph in merito all'interesse del club inglese per Rodrigo De Paul. Cresciuto nel Racing Club, l'argentino è in Italia dal 2016 e si è messo in mostra con la maglia dell'Udinese, totalizzando 141 presenze e 24 gol. Numeri e giocate che hanno attirato l'interesse di varie big. Per lui, come ammesso in prima persona, è arrivata l'ora del salto di qualità: "L'Udinese mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto diventare un giocatore che sa fare più ruoli, mi ha fatto andare in nazionale... Io ho sempre dato tutto, spero che la gente sia contenta di quanto fatto, ma credo che sia una tappa da chiudere. Se guardo davanti a me sogno di lottare per lo scudetto o per la Champions League".



LA RICHIESTA - Serve, ora, l'intesa tra il Leeds e il club della famiglia Pozzo. La richiesta era e resta alta: si parte da una base di 35 milioni di euro.