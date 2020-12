. È il diktat diventato improvvisamente d'attualità in casa Milan dal tardo pomeriggio di venerdì, quando Zlatan Ibrahimovic ha dovuto alzare ancora bandiera bianca. La diagnosi recita soffusione emorragica al muscolo soleo; per lo svedese, significa 2020 finito.. Più di un vice-Ibra: serve un giocatore pronto, in grado di buttarsi subito nella mischia.Ma la caccia al profilo giusto resta complicatissima. Un'ipotesi interessante potrebbe aprirsi in Francia, da dove nelle scorse ore è rimbalzata la notizia del possibile addio dial Lione. A dare l'annuncio è L'Equipe, che spiega come. Se i piani del Lione potrebbero favorire l'idea, ad ostacolare l'operazione è la forte concorrenza del Barcellona. Già in estate i blaugrana erano stati vicinissimi a lui, complice il rapporto con l'ex ct Orange Koeman, ora alla guida dei catalani. "Depay a gennaio? E' sicuramente una possibilità, ci proveremo perché mi piacerebbe averlo qui al Barcellona" aveva dichiarato qualche settimana fa Koeman.. Nel pieno del mercato, diventato all'improvviso terreno in cui cercare il nuovo faro per l'attacco. Nell'attesa e con la forte speranza di riabbracciare al più presto Zlatan Ibrahimovic.