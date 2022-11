Il Liverpool è in vendita. E' il collega di The Athletic David Ornstein a rivelare che Fenway Sports Group - di cui cui il fondo proprietario del Milan RedBird detiene l'11% - ha affidato ai noti istituti di credito Goldman Sachs e Morgan Stanley il mandato ad individuare soggetti interessati a rilevare il pacchetto di maggioranza del club inglese, acquistato nel 2010.



Non è ancora chiaro a quale livello siano arrivate le contrattazioni per la cessione del Liverpool, che Fenway Sports Group valuterebbe circa 4,5 miliardi di euro.