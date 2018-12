In Inghilterra sono sicuri: il Liverpool è pronto a fare sul serio per Lorenzo Insigne già a gennaio. E nonostante i tre anni di contratto (scadenza nel 2022) che ancora legano il talento di Frattamaggiore al Napoli, i Reds vogliono giocare d'anticipo. Per vincere le resistenze del presidente Aurelio De Laurentiis e convincerlo a lasciar partire uno dei suoi migliori giocatori, il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra da capogiro.



I tabloid britannici parlano di un'offerta superiore ai 100 milioni di euro. Non un problema per il Liverpool, che già pensava di investire un simile tesoretto su Ousmane Dembélé del Barcellona. Ma Klopp - stregato dal 27enne napoletano dopo averlo visto in azione nel girone di Champions League - sembra aver espresso la propria preferenza. Oltremanica reputano l'affare tutt'altro che impossibile. Come riporta l'edizione odierna del Daily Mirror, le quotazioni dei bookmakers sono in crollo nelle ultime ore. Al Napoli non resta che preparare la controffensiva.