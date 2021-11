Il Liverpool vuole sfruttare la necessità di soldi del Wolverhampton per arrivare ad Adama Traore. I Wolves vorrebbero fare cassa per prendere a titolo definitivo Hwang, che è in prestito dal Lipsia, e per farlo il sacrificato è lo spagnolo. Già la scorsa estate i Reds sono stati vicini al giocatore ma la richiesta di 50 milioni di sterline aveva fatto rinunciare. Ora le situazione cambia perché la necessità del Wolverhampton fa abbassare il prezzo di Traore il ché agevolerebbe molto la trattativa per l'acquisto già a gennaio.