I Glazer hanno messo in vendita da tempo il Manchester United, ma adesso sembra che il duello tra lo sceicco qatariota Al-Jassim e il magnate capo di INEOS Sir Jim Ratcliffe si sia concluso con la vittoria del primo, sostenuto dal Governo della superpotenza asiatica: oltre 6 miliardi di euro sul piatto, la plusvalenza più grande della storia del calcio (300 milioni il prezzo dello United nel 2005 quando lo prese Malcom Glazer).



UN MILIARDO DI BUDGET - Secondo molte fonti inglesi e internazionali, la banca centrale del Qatar ha intenzione di mettere a disposizione dello United addirittura un miliardo di euro per la prossima sessione estiva di mercato. Nessuno diventerebbe inarrivabile per una superpotenza del genere, che andrebbe a sovrapporsi al Psg per potenza in sede di trattativa. Intanto, il titolo in borsa è schizzato alle stelle.