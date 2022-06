Il destino di Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere in bilico. Il centrocampista serbo è uno dei profili più monitorati dalle big d’Europa, con in testa il nuovo Manchester United di Erik ten Hag. Secondo i betting analyst la prossima squadra del serbo potrebbero essere proprio i Red Devils, in quota a 4, club a caccia di un sostituto di Paul Pogba, al secondo addio in pochi anni da Manchester. Per il centrocampista della Lazio sarà duello con la Juventus, offerta a 8, squadra vicina proprio a Pogba, per una doppia trattativa che sembra essere legata a doppio filo. Leggermente indietro il Real Madrid campione d’Europa e un PSG in cerca di rinforzi, fissate a 9, mentre si giocano a 15 Chelsea, Tottenham e le prime due classificate dell’ultima Serie A, Milan e Inter. Per le due milanesi l’acquisto di Milinkovic-Savic sarebbe un ulteriore salto di qualità per confermare la voglia di primato in Italia e soprattutto rilanciare le proprie ambizioni in campo europeo.