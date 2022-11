Il Marocco vince 2-0 contro il Belgio, ma la festa a Bruxelles della comunità marocchina ha portato a scontri e tensioni nel centro della città: alcuni tifosi hanno dato il via a lancio di petardi distruggendo anche alcune auto. Gli agenti hanno cercato di riportare la calma, dalle prime ricostruzioni i facinorosi sono stati già arrestati.



AUTO IN FIAMME - Nella capitale belga, dove è numerosa la comunità di immigrati marocchini, automobili, motorini e monopattini elettrici sono stati dati alle fiamme (foto Sky.it). Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, in divisa anti sommossa che hanno utilizzato idranti per disperdere i tifosi del Marocco.