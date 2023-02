Il Marocco non si arrende e ci riprova: vuole poter schierare Brahim Diaz nelle prossime competizioni. I Leoni dell'Atlante avevano già effettuato un tentativo prima dei Mondiali, dove hanno raggiunto le semifinali, per il 10 del Milan, di proprietà del Real Madrid: il 23enne spagnolo, in effetti, non ha mai indossato la maglia delle Furie Rosse in competizioni ufficiali e ha l'opportunità di cambiare.



CONTATTO - Il Marocco crede fortemente nelle qualità di Brahim Diaz ed è pronto al tutto per tutto: secondo BeIN Sports, il ct Walid Regragui si è mosso in prima persona con un viaggio in Italia per incontrare il trequartista rossonero e convincerlo ad accettare la nazionale maghrebina, sulla scia di quanto già fatto da Achraf Hakimi, nato in Spagna. Il tempo stringe prò, perché nel frattempo il nuovo ct della Spagna, Luis de la Fuente, potrebbe convocare Brahim Diaz per le qualificazioni a Euro 2024, sfruttando il buon momento con il Milan, testimoniato dal gol decisivo nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.