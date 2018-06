mettendo in competizione i prodotti formativi di tutto il mondo.L’edizione 2018, che sarà integralmente pubblicata nel numero di luglio della rivista e disponibile sul portale sportbusiness.com, ha visto la partecipazione di oltre 1300 intervistati e 75 università., dove ogni anno di più nascono e si sviluppano proposte differenti e sempre più specifiche, sia riguardo i percorsi professionali degli studenti che entrano nel settore dopo periodi di studio inseguendo l’obiettivo di diventare manager sportivi di successo.Ritornando ai risultati emersi dalla classifica 2018, il bel Paese si conferma competitivo a livello internazionale ed in corsa con i migliori grazie allanella graduatoria mondiale generale; grazie ad elementi come la tradizione, la qualità delle docenze e l’apprezzamento degli studenti si conferma anche per il 2018 tra i migliori in diverse classifiche speciali.in Europa per qualità complessiva del progettoal mondo per incidenza del percorso sull’attuale ruolo dei diplomatiin Europa per livello di soddisfazione degli studenti a 3 anni dal diplomaal mondo per livello di soddisfazione espressa degli studentida segnalare la conferma del primo posto di Ohio University con il master in sport administration, la riconferma della leadership europea del corso CIES/FIFA e l’ingresso nella top 10 di un prodotto australiano grazie alla Deakin University.Ohio University infine è stato eletto come miglior progetto formativo anche dagli addetti ai lavori (responsabili degli altri master in gara).è sempre più ricco e la sfida tra questi corsi di altissimo livello è già in atto in vista della prossima edizione della classifica.che ambiscono a una carriera nel settore non può che essere di buon auspicio una competizione basata sulla ricerca del miglioramento costante che mette a disposizione opportunità differenti.non può che far piacere sapere che un prodotto nazionale è tra i migliori e anno dopo anno si conferma.l’appuntamento è per settembre quando come ogni anno grazie alla partnership con il corso faremo un contest per assegnare un posto come nostro ospite alle lezioni.