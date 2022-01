, alle prese con i dubbi circa una ripresa all'insegna dei recuperi degli ultimi due turni del 2021 - rinviati per Covid - che rischia di essere complicata dall'insorgere di nuove positività nelle varie squadre.nella prima metà di stagione e che, per raggiungere i propri obiettivi, sono pronti ad investire. In particolare per gli- Ruolo estremamente delicato ma che può risultare determinante per ottenere la svolta: chi lo ha se lo tiene stretto ed è il caso delcon Coda (attenzione però ai rumors sullo spagnolocome possibile vice), del Frosinone con Charpentier o del Benevento con Lapadula, ma per tutti gli altri i compiti a casa non mancano. Il, per esempio, è in prepotente risalita dopo le ultime tre vittorie di fila e ha messo nel mirino pezzi da novanta per giocarsi al massimo le sue chances di promozione:- Anche ilè alla ricerca di quel qualcosa in più a livello realizzativo, dopo un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative e un ritardo dal secondo posto - l'ultimo utile per la promozione diretta in A - già di 11 punti. Con Man in uscita (piace alla Sampdoria) e il terzetto Tutino-Inglese-Benedyczak capace di portare appena 9 reti, i gialloblù sono al lavoro per un giocatore esperto e,, recentemente svincolatosi dal Cagliari., il cui rapporto procede tra alti e bassi e che al momento è reso più solido da un secondo posto al giro di boa che deve soddisfare.sono i calciatori sui quali i lombardi si sono indirizzati nelle ultime ore.- Attenzione infine ai movimenti di quei centravanti che possono cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato, alla ricerca di rilancio e di maggiore minutaggio altrove. E' il caso didel neo ds Federico Balzaretti, che ha bisogno come del pane di un calciatore dal gol facile, per provare una risalita dalle zone bassissime della classifica: Forte e, fresco di svincolo dall'Udinese sono i nomi più caldi.