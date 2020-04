Erling Haaland, il giovane attaccante svedese del Borussia Dortmund che, a suon di prestazioni e numeri strabilianti, sta diventando una delle stelle calcistiche mondiali. A gennaio i gialloneri di Germania hanno puntato su di lui, pagandolo 20 milioni di euro al Salisburgo. In appena 11 partite – prima che l’emergenza coronavirus bloccasse i campionati – Haaland ha messo a segno ben 12 gol tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Numeri che hanno attirato su di lui, ancora di più, le attenzioni dei grandi club europei. Gli analisti, seguendo anche i rumors di mercato, hanno quotato il suo addio al Borussia Dortmund, che attualmente si gioca a 3,50. Già prima di trasferirsi in Germania,spiega Agipronews, Haaland aveva su di sé l’interesse di molti club. Ma ora il tutto sembra essersi ingigantito. Tra i più attenti alla situazione, sembra esserci il Real Madrid. Le Merengues, infatti, vorrebbero puntare proprio sul norvegese per rifondare il proprio attacco. Ma attenzione anche ad alti nomi altisonanti che potrebbero inserirsi nella corsa al 20enne del Borussia Dortumd. Chelsea, Juventus, Arsenal e Manchester United, infatti, avevano dimostrato di apprezzarlo già quando era al Salisburgo.