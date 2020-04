Ben 17 gol in 32 presenze nel corso di una stagione in bilico per colpa dell’emergenza coronavirus. Queste cifre, aggiunte ai 13 gol dell’anno precedente e ad un potenziale interessante per un classe 2000, hanno portato Jadon Sancho al centro degli interessi di mercato dei maggiori club europei. Arrivato al Borussia Dortmund nel 2017 per 8 milioni di euro dal Manchester City, l’attaccante inglese di origini trinidadiane è uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Anche per questo le speculazioni sul suo futuro sono molteplici. Gli analisti, a tal proposito, vedono però una sua permanenza in Germania come l’opzione, al momento, più probabile. La conferma al Borussia Dortmund, entro il 10 settembre 2020, è infatti data a 2,00. Ma le quote di un possibile trasferimento non sono molto distanti, anzi. In lavagna, a 3,00, come riporta Agipronews, si trovano Chelsea e Manchester United, con il Liverpool a 4,00. Guardando oltre un possibile ritorno in Premier League, attenzione anche all’interessamento del Barcellona (7,50) e del Bayern Monaco (più staccato a 12). Con un ruolo da outsider, poi, c’è anche la Juventus. I bianconeri, sempre attenti e interessati ai giovani prospetti, sono quotati a 18.