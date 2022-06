Domani è il 1 luglio, e come ogni estate, il 1 luglio si aprono ufficialmente le porte del calciomercato: sarà possibile depositare i contratti dei nuovi giocatori. Questo, però, non impedisce ai vari club di concludere affari, fissare visite mediche e annunciare calciatori ben prima, come hanno già fatto in molti anche all’estero. Basti pensare ad Haaland, Mané e Tchouameni, alcuni dei colpi top che sono stati registrati nel mese di giugno. E in Italia? Ci difendiamo bene con un ideale 3-4-3, un po’ adattato e deboluccio in difesa. Ma ci sono ben due mesi per migliorare questa formazione, che ha già un tridente di tutto rispetto…



Scorri verso il basso per dare un’occhiata ai migliori giocatori che sono già stati ufficializzati o hanno fatto le visite mediche con i rispettivi nuovi club