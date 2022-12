Gianluca Vialli continua la sua lotta contro il tumore e ha al suo fianco non solo tutto il mondo del calcio, ma anche un vecchio amico. Stiamo parlando di Fedez. Il cantante ha voluto augurargli un "in bocca al lupo" dal suo profilo Instagram dopo che l'ex giocatore di Samp e Juve ha dovuto dire addio al suo ruolo con la Nazionale per concentrarsi sulla salute. I due sono molto vicini da quando l'ex attaccante ha aiutato il rapper durante la malattia di quest'ultimo.