Non è stato unpirotecnico, quello andato in scena ieri al Benito Villamarin di Siviglia. Era un'amichevole, le rotazioni sono state tante, solo ilha ravvivato un po' in coda la gara. Nulla che i tifosi interisti ricorderanno a lungo, maIl giovane portiere brasiliano, infatti,Brazao, acquistato dal Cruzeiro in collaborazione con il Parma, che lo tiene in prestito da gennaio a giugno., per un portiere di sicuro avvenire.: l'allora ct del Brasile, rimasto in carica fino a qualche giorno fa,in Nazionale maggiore., in cui era compagno del laziale Marcos Antonio e della stella del Real Madrid Vinicius Jr,, battuto solo dall'Inghilterra ingiocabile di Foden e Sancho in semifinale, ma. La scelta di andare in Italia è stata scontata,Il grande sponsor di Brazao è, storico ex numero... 12 nerazzurro che ha vinto una manciata di scudetti e una Champions League dal 2005 al 2010., che non fa mai mancare una parola d'incoraggiamento per il suo pupillo., gli scriveva l'Acchiappasogni sotto a un video che celebrava le sue prodezze in nerazzurro.. Ma entrambeNel, una decina di partite tra seconda divisione spagnola e Coppa del Re. Si pensa a un passaggio in Serie B, ma. La società decide di, che ne guida la riabilitazione fino a quando,, il sinistro., esasperato ma non domo, e comincia la seconda riabilitazione, con anche un menisco ricostruito nel frattempo.. E ieri, a 11' dalla fine di Betis-Inter,Una gioia cheha voluto esternare anche sui suoi profili ufficiali: "Sono stato molti giorni lontano dai prati.. Non è stato facile affrontare l'intero processo e non è stato facile doverlo affrontare due volte.Un nuovo Gabriel, che ha sofferto, imparato ed è cresciuto! Grazie a tutti coloro che sono stati con me fin dall'inizio. Grazie soprattutto alla mia famiglia, e a tutti coloro che hanno fatto parte della riabilitazione! È tempo di continuare a sognare e perseguire i miei obiettivi!". E adesso, la sfida più grande: convincere l'Inter.