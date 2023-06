La sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City non abbatte. Il vice presidente dell'Inter manda un messaggio a tutto il gruppo affidandosi a Instagram: "Grazie Ragazzi, Mister e Staff per averci dato la possibilità di vivere con voi un percorso incredibile pieno di emozioni…con dei tifosi straordinari per tutti quei km che hanno fatto per noi!".