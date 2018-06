E se andasse a finire come a gennaio scorso? André Silva e il Milan non sono ancora certi di separarsi, tutt'altro. Perché il messaggio mandato in questi giorni dalla dirigenza del Milan a Jorge Mendes a proposito dell'attaccante portoghese è stato netto, forte e chiaro: non c'è la volontà di svendere André o di valutare prestiti, anzi la sensazione in casa rossonera è che Silva debba ancora mostrare il suo reale valore. Insomma, la direzione addio per André Silva rimane un'ipotesi ma tutt'altro che avviata o sicura. E chi pensava che il parcheggio del portoghese fosse scontato non ha ancora certezze.



OCCHIO AL PREZZO - Mendes vorrebbe spostare André in un altro club per farlo giocare con continuità e metterlo in mostra; ma si ritrova davanti al rischio di un'altra sessione di mercato come quella di gennaio, quando il super agente ha portato offerte importanti dalla Cina respinte dal Milan perché volenteroso di aspettare l'exploit del proprio attaccante. Adesso l'idea è definita: solo una proposta elevata e che superi i 35 milioni potrebbe portare André Silva lontano da Milanello, altrimenti Fassone e Mirabelli con Gattuso lo terrebbero più che volentieri. A quel punto lavorando sulla cessione di Kalinic, oggi tutt'altro che semplice ma per ragioni di età più sensata. E chissà cosa dirà il Mondiale per Silva, atteso al varco dal mercato e soprattutto dal suo Milan. Che fatica a regalarlo o considerarlo cedibile, perché la sensazione dei dirigenti è che con André il meglio debba ancora venire.