"Goalkeepers training area Villiam Vecchi"

You called Milanello home and your memory will forever live on here



"Area allenamento portieri Villiam Vecchi"

Una targa in quella che sarà sempre casa tua #SempreMilan pic.twitter.com/KVII3SgbYI — AC Milan (@acmilan) October 21, 2022

Ilha dedicato l'area allenamento portieri di Milanello allo scomparso, ex estremo difensore e storico preparatore dei rossoneri. Una targa è stata apposta nel centro sportivo di Carnago alla presenza dei familiari., direttore dell'area tecnica del Milan, ha dichiarato: "E' un onore per me essere qui all'inaugurazione di questa piastra dove si allenano i portieri che sarà intitolata a Villiam Vecchi perché Villian per noi e per tutti i tifosi rossoneri è l'eroe di Salonicco. E' stato un campione importante, ha vinto in Italia, ha vinto all'estero. Ma a livello personale, questo lo posso dire per me e per tutti quelli che hanno lavorato con lui è stato un grande professionista, un amico e un fantastico compagno di viaggio. Quindi è veramente un onore essere qua di fronte a Lorena e a tutta la sua famiglia. Grazie di essere qua".